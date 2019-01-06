Ereğli'de, binadaki çatlak nedeniyle tahliye kararı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yeni başlatılan inşaat çalışması nedeniyle yakında bulunan binalarda oluşan çatlakları inceleyen AFAD ekibi, 2 ailenin yaşadığı 3 katlı binanın tahliye edilmesine karar verdi.

Ereğli'nin Kırmacı Mahallesi'ndeki Şaban Üstün Sokak'ta yeni başlatılan inşaat çalışmasının, yakınında yer alan 3 bina için tehliye oluşturduğu öne sürüldü. İnşaat nedeniyle 4 ailenin yaşadığı binaların temel ve duvarlarında çatlaklar meydana geldiği, kayma olduğu iddia edildi. Endişe yaşayan ev sahipleri, Ereğli Belediyesi ve AFAD ekiplerine haber verdi. Evlerde inceleme yapan ekipler, 6 kişilik 2 ailenin yaşadığı 3 katlı bina için "Oturulamaz" raporu verdi. AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, söz konusu sokakta inceleme yaptıklarını belirterek, "Oradaki insanların inşaat nedeniyle evlerinde hasarlar oluştuğu ihbarını aldı. Ekiplerimiz evlerdeki incelemesini tamamladı. 2 ailenin ikamet ettiği 3 katlı binanın tahliye edilmesine karar verdik. Ailelere kira yardımı için talepte bulunduk" dedi.

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DHA