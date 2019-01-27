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  3. Ereğli’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ereğli’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ereğli’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ereğli-Konya yolu Hortu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sait Berk Ö. idaresindeki 31 YD 888 plakalı otomobil, kavşakta Gamze G., idaresindeki 06 GA 4136 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından iki sürücü ve otomobillerde 3 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ereğli’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ereğli’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: İHA

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