Erekle Jijavadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erekle Jijavadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erekle Jijavadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erekle Jijavadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erekle Jijavadze 24 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ერეკლე ჯიჯავაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erekle Jijavadze Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kolkheti-1913 Poti futbol takımında oynamaktadır. FC Kolkheti-1913 Poti takımına 5 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Erekle Jijavadze'nin FC Kolkheti-1913 Poti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erekle Jijavadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erekle Jijavadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erekle Jijavadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erekle Jijavadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Dinamo Batumi

20 Temmuz 2021 yılında Rustavi

1 Ocak 2022 yılında Dinamo Batumi

5 Şubat 2022 yılında Kolkheti Poti

Erekle Jijavadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erekle Jijavadze şuan FC Kolkheti-1913 Poti takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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