Erekle Sultanishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erekle Sultanishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erekle Sultanishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erekle Sultanishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erekle Sultanishvili 11 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ერეკლე სულთანიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erekle Sultanishvili Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gagra futbol takımında oynamaktadır. FC Gagra takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Erekle Sultanishvili'nin FC Gagra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erekle Sultanishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erekle Sultanishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erekle Sultanishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erekle Sultanishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2014 yılında FC Locomotive

1 Temmuz 2016 yılında Tskhinvali

1 Ocak 2018 yılında FC Gagra

1 Ocak 2019 yılında Tskhinvali

1 Temmuz 2019 yılında FC Gagra

Erekle Sultanishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erekle Sultanishvili şuan FC Gagra takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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