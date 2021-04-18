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Eren-7 Mercan Munzur operasyonu! Tunceli’de teröristlerin kullandığı 8 sığınak imha edildi

Tunceli'de devam eden Eren-7 Mercan Munzur operasyonunda merkez kırsalında 8 sığınak imha edildi, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Eren-7 Mercan Munzur operasyonu! Tunceli’de teröristlerin kullandığı 8 sığınak imha edildi

Tunceli'de devam eden Eren-7 Mercan Munzur operasyonunda kapsamında teröristlere ait sığınak imha edildi. Yapılan operasyon kapsamında valilikten açıklama yapıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eren-7 (Mercan-Munzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Merkez kırsalında bugün 8 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde, 100 adet kalaşnikof fişeği, 11 adet kalaşnikof şarjörü, 4 adet EYP anahtar sistemi, 1 adet saat devreli düzenek, 1 adet pil bloğu, 1 adet akü, 2 adet küçük tüp, 50 metre elektrik kablosu, 1 adet güneş paneli, 1 adet soba, 2 adet uyku tulumu, 30 adet pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Eren-7 Mercan Munzur operasyonu! Tunceli’de teröristlerin kullandığı 8 sığınak imha edildi

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