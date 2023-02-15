Eren Alievski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eren Alievski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eren Alievski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eren Alievski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eren Alievski 31 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eren Alievski Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eren Alievski, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trelleborgs FF futbol takımında oynamaktadır. Trelleborgs FF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eren Alievski'nin Trelleborgs FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Eren Alievski Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Eren Alievski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Eren Alievski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eren Alievski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Trelleborg U17

1 Ocak 2021 yılında Trelleborg U19

8 Ocak 2023 yılında Trelleborg

Eren Alievski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eren Alievski şuan Trelleborgs FF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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