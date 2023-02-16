Eren Altintas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eren Altintas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eren Altintas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eren Altintas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eren Altintas 30 Mart 2004 tarihinde Eskisehir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Eren Altıntaş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eren Altintas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eren Altintas, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Eren Altintas'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eren Altintas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erenaltintas10/

Eren Altintas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eren Altintas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eren Altintas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eren Altintas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Eskişehirspor

Eren Altintas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eren Altintas şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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