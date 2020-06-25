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Eren Bülbül kimdir? Nerelidir? Ne zaman ve kaç yaşında öldü? Nasıl ve neden öldü?

Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün vefatının 4. senesinde sevenleri tarafından Türkiye'nin her köşesinde anılıyor. Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül ile ilgili biz de haberimizde Eren Bülbül kimdir? Nerelidir? Ne zaman ve kaç yaşında öldü? Nasıl ve neden öldü? soruların cevaplarına yer verdik.

Eren Bülbül kimdir? Nerelidir? Ne zaman ve kaç yaşında öldü? Nasıl ve neden öldü?

Hain bir saldırı sonucu şehit olan Eren Bülbül, şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından internet mecrasında çokça aratılıyor. Biz de Eren Bülbül ile ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

EREN BÜLBÜL KİMDİR? NERELİDİR?

Eren Bülbül, Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya geldi. Babasını küçük yaşta kaybeden Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle yaşamını sürdürdü. İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulunda okuyan Bülbül, eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti.

Çevresinde futbola tutkusuyla tanınan Bülbül, Trabzonspor sevdalısıydı. Eğitiminden arta kalan zamanlarda ailesinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla bağ, bahçe ve yük taşıma gibi gündelik işlerde çalışan Bülbül, küçük yaşına rağmen elinden geldiğince ailesine destek oldu.

Eren Bülbül kimdir? Nerelidir? Ne zaman ve kaç yaşında öldü? Nasıl ve neden öldü?

NE ZAMAN VE KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Terör örgütünün hain saldırısı sonucu Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017'de 15 yaşında hayata gözlerini yumdu.

NASIL VE NEDEN ÖLDÜ?

Eren Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralandı. Bülbül, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Eren Bülbül kimdir? Nerelidir? Ne zaman ve kaç yaşında öldü? Nasıl ve neden öldü?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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