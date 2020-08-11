Eren Bülbül ölümünün 3. yılında mezarı saygı ve dualarla anıldı!
Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül, bugün ölümünün 3. yılında minnetle anıldı.
Tüm Türkiye'yi yasa boğan Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017 tarihinde yaşanan olayda terör örgütüyle yapılan sıcak çatışma sırasında şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül, vefatının üçüncü yılında mezarı başında anıldı.
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11 Ağustos 2020 Salı 15:42
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