Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

TRABZON'un Maçka ilçesinde, 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), şehadetinin 2'nci yılında kabri başında dualarla anıldı. Ölüm yıl dönümü Kurban Bayramı'na denk gelen şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, bayramı buruk yaşadıklarını belirterek, "Eren'imsiz bayram buruk geçiyor. Şimdi Eren'imin parası ile kurban kesiyoruz. Ama ne et yiyebiliyorum ne de başımı dik tutabiliyorum. Bu acı bir ana için çok büyük" dedi.

Maçka ilçesinde 11 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan Eren Bülbül'ün şahadetlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Saldırıda şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında, "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül, kabri başında dualarla anıldı. İlçe, kent ve kent dışından çok sayıda kişi, 2'nci ölüm yıldönümü Kurban Bayramı'na denk gelen şehit Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti, Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Kabri ziyaret edenler, şehit Eren Bülbül'ün mezarına çiçekler bıraktı. Şehit Eren Bülbül'ün ailesi de, oğullarının ölüm yıl dönümünde hüzünlü bir bayram yaşıyor. Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül', bayram günü ziyaret ettiği oğlunun kabri başından bir an olsun ayrılmıyor.

'ONU UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, çok zor zamanlar geçirdiklerini anlatarak, "Oğlumu toprağa vereli 2 yıl oldu. Çok zor, Eren yok, Eren'in acısı çok büyük. Çok büyük zorluklar yaşıyorum, çocuğumun acısı hiç dinmiyor. Eren'im çok başkaydı. Eren, erkek çocuklarımın en küçüğüydü. Şimdi benim yavrum yok. Erenimin çektiği yokluklar içimde derin yara. Ama oğlum şehit oldu çok güzel ve onurlu bir duygu. Ölümlerin en güzeli. Benim yavrum şehit oldu. Gelenim gidenim, arayıp soranım oldukça fazla. İnsanlar yanımda olmaya çalışıyorlar. Kimse beni unutmuyor. Allah herkesten razı olsun. Ama dediğim gibi ben yavrumun öldüğüne üzülmüyorum. Çektiği yokluklar geliyor aklıma. Bir ana bir evladına "ekmeğimiz yok" nasıl der. Yırtık çorabı nasıl giyindirir. Bunların eziklikleri hep yüreğimde. Allah hiç kimseyi evlat acısı ile sınamasın. Oğluma doyamadım o da hayata doyamadı. Onu unutmak mümkün değil" dedi.

'YOKLUK YAŞADI, AÇ YATTI'

Eren'in Kurban Bayramları'nda yaşadığı zor günleri anlatan gözü yaşlı anne Bülbül, "Yokluk yaşadı, aç yattı. Erenimle birlikte bir gün Kurban Bayramı'nda yayladaydık. Yaylada kimse et vermedi onlara. Köyde kurban kesenler oldu. Ama köy çok uzaktı. Ormanın içinden geçmek gerekiyordu. "Gideyim anne ya bir parça et verirler, ya da bayram harçlığı verirler bana" dedi öyle gitti. Akşam ezanı geçtiğinde geldi. "Anne bayramlaştım ama ne et verdiler bana ne de harçlık" dedi. O boynunun büküklüğünü hala hatırlıyorum. Şimdi Erenimin parası ile kurban kesiyoruz. Ama ne et yiyebiliyorum, ne de başımı dik tutabiliyorum. Bu acı bir ana için çok büyük. Allah kimseyi böyle sınamasın" diye konuştu.

PAYLAŞIMI YÜREK BURKMUŞTU

11 Ağustos 2017'de Maçka ilçesinde, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, girdikleri evi gösteren Eren Bülbül, teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit oldu. Olaydan 2 ay önce, Eren Bülbül'ün facebook'taki hesabından paylaştığı belirlenen mesaj sosyal medyada gündem oldu. Eren, sosyal medya hesabından "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın:(" paylaşımı, sosyal medyada en çok konuşulan ve paylaşılanlar arasına girerek, herkesi duygulandırmıştı.

Türk Hava Yolları (THY) da, filosuna dahil olan "rüya uçak" olarak adlandırılan ve şehit Eren Bülbül'ün anısına "Maçka" adını verdiği ilk Boeing 787-9 Dreamliner uçağı ilk seferini İstanbul'dan Trabzon'a yapmıştı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da, şehit Eren Bülbül'ün adını taşıyan SİHA'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

BAYRAKTAR EREN'İ UNUTMADI

Bu arada, Selçuk Bayraktar, twitter hesabından Eren Bülbül ve adının verildiği SİHA'nın fotoğraflarını paylaştı. Bayraktar, paylaşımında "Aziz ismin semalarımızda saklı... Bayramın mübarek olsun sarp yamaçların yiğit kartalı Eren" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, sosyal medyada binlerce takipçi, Eren Bülbül adına "İyi varsın Eren" paylaşımı yaparak, şehit Eren Bülbül'ü andı.

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DHA