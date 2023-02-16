Eren Cinkilinc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eren Cinkilinc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eren Cinkilinc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eren Cinkilinc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eren Cinkilinc 15 Temmuz 1998 tarihinde Elazig şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Eren Çinkılınç şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eren Cinkilinc Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mountain Sports Management yapmaktadır. Eren Cinkilinc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Eren Cinkilinc'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eren Cinkilinc Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erencinkilinc77/

Haberin Devamı

Eren Cinkilinc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eren Cinkilinc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Eren Cinkilinc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eren Cinkilinc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Elazığspor

10 Ocak 2018 yılında Elaziz Belediye

30 Haziran 2018 yılında Elazığspor

22 Temmuz 2021 yılında Karakoçan FK

Eren Cinkilinc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eren Cinkilinc şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.