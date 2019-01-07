Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle tahliye kararına itiraz etti. İtirazı kabul eden üst mahkeme aynı gerekçeyle Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkardı.

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasında, yasa dışı ses kayıtlarını servis etmekle suçlanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in bu davadan tahliye edilmesine karar verilmişti. Erdem hakkında, tahliye kararına yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

19 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Çağlayan'da bulunan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 12 sanıklı davada Eren Erdem, SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi. Savcılık verilen karara itiraz etti. Erdem hakkında tahliye kararına yapılan itiraz üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı.