Eren Kara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eren Kara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eren Kara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eren Kara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eren Kara 20 Ağu 2003 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eren Kara Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eren Kara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bursa Yıldırım Spor futbol takımında oynamaktadır. Bursa Yıldırım Spor takımına - tarihinde katılmıştır. Eren Kara'nin Bursa Yıldırım Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Eren Kara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eren Kara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Eren Kara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eren Kara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eren Kara şuan Bursa Yıldırım Spor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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