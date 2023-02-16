Eren Karacaoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eren Karacaoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eren Karacaoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eren Karacaoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eren Karacaoglu 14 Şubat 2002 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Eren Karacaoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eren Karacaoglu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eren Karacaoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Eren Karacaoglu'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eren Karacaoglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erenkaracaoglu1/

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Eren Karacaoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eren Karacaoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Eren Karacaoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eren Karacaoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2021 yılında Nişantaşıspor

25 Şubat 2022 yılında Bulvarspor

8 Eylül 2022 yılında Niğde Anadolu

Eren Karacaoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eren Karacaoglu şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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