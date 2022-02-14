Eren operasyonları sürüyor: Hakkari'de Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı

Terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik olarak başlatılan Eren Operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre terör örgütü üyelerinin "Ara-bul-yok et" taktiğiyle etkisiz hale getirilmesi, bölgedeki huzur ve güvenin pekiştirilmesi amacıyla Hakkari'de Eren Kış-25 (Hakkari-Oğul) Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldığını duyurdu.

555 PERSONEL KATILIYOR

Açıklamada operasyonun Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 555 personelin 37 operasyonel tim görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.