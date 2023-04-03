Eren Ozturk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eren Ozturk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Eren Ozturk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Eren Ozturk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.