Kuruluş Osman dizisinde Konur Alp isimli karakteri canlandıran Eren Vurdem 26. bölümün ardından diziden ayrıldığını açıkladı. Eren Vurdem, instagram hesabından da yaptığı açıklama ile tüm izleyicilere veda etti. Eren Vurdem'in yaptığı paylaşım;

Başrollerinde Burak Özçivit, Ragıp Savaş, Yeşim Ceren Bozoğlu, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi 24 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak olan 27. bölümü ile birlikte 1.sezon finali yapacak.

EREN VURDEM KİMDİR?

Lise eğitiminden sonra Haliç Üniversitesi Konservatuarı’nda tiyatro üzerine eğitim aldı. Mezun olduktan sonra Arka Sokaklar isimli dizi de Orhan karakterini canlandırarak kamera karşısın geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.



Eren Vurdem 2009’da, Hesaplaşma isimli dizide Sadri karakterini canlandırdı. Dizi, emniyet teşkilatında yer alan bir ekibin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Murat Han, Seda Akman, Gökçe Yanardağ, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Esen ve Kenan Bal yer aldı. Daha sonra ise No Ofsayt isimli filmde yer aldı. Film, futboldan ofsaytı çıkarmak için uluslararası alanda mücadele veren Ali isimli bir adamın yaşadıklarını komik bir şekilde anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Yıldırım Memişoğlu, Deniz Olgaç, Oktay Gürsoy, İsrafil Köse gibi oyuncular yer aldı.

2012’de ise Şubat isimli dizide Muyo karakterini canlandırdı. Dizi, yıllar önce kağıt toplayıcısı Aziz tarafından bulunan Şubat isimli bir adamın yolunun Yağmur isimli genç bir kızla kesişmesini anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Alican Yücesoy, Melisa Sözen, Nadir Sarıbacak, Ezgi Çelik, Öner Ateş, Ece Dizdar ve Musa Uzunlar yer aldı. Ardından Son Mektup isimli filmde rol aldı. Film, Birinci Dünya Savaşı döneminde Türkiye’de yaşanılanları anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Tansel Öngel, Nesrin Cavadzade, Hüseyin Avni Danyal, Bülent Şakrak, Ozan Gözel ve Nuri Gökaşan yer aldı.

2015’te ise İnadına Aşk isimli dizide Çınar karakterini canlandırdı. Dizi, yeni başladığı iş yerinde patronuna aşık olan Defne isimli bir kadının ve abisinin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Can Yaman, Açelya Topaloğlu, Eren Vurdem, Cem Belevi ve Cevahir Turan yer aldı. Oyunculuğunun yanında seslendirme de yapan Eren Vurdem, Kutu Cüceleri: Yaratıklar Aramızda ve Bay Peabody ve Meraklı Sherman: Zamanda Yolculuk isimli animasyonları seslendirdi.

Eren Vurdem, Özel Kuvvetler’de görevli bir üsteğmenin nişanlısının teröristler tarafında öldürülmesiyle, intikam yemini etmesinin ardında yaşananları ekrana taşıyacak “Söz” adlı televizyon dizisi kadrosunda yer alıyor.



Yer Aldığı Dizi ve Filmler

Söz- 2017

İnadına Aşk-2015

Son Mektup-2015

Şubat-2012

Jin-2012

Şefkat Tepe -2010

No Ofsayt-2009

Hesaplaşma-2009

Arka Sokaklar-2011



Seslendirmeleri:

Kutu Cüceleri: Yaratıklar Aramızda-2014

Bay Peabody ve Meraklı Sherman: Zamanda Yolculuk-2014