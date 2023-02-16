Eren Yesil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eren Yesil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eren Yesil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eren Yesil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eren Yesil 23 Mayıs 1997 tarihinde Erzincan şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Eren Yeşil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eren Yesil Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eren Yesil, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ağrı 1970 Spor futbol takımında oynamaktadır. Ağrı 1970 Spor takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Eren Yesil'nin Ağrı 1970 Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eren Yesil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eren Yesil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Eren Yesil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eren Yesil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Quevilly B

1 Temmuz 2019 yılında Évreux FC 27

14 Ağu 2020 yılında Somaspor

8 Eylül 2021 yılında Düzcespor

12 Ocak 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

Eren Yesil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eren Yesil şuan Ağrı 1970 Spor takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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