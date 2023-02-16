Eren Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eren Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eren Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eren Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eren Yilmaz 20 Ağu 1993 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Eren Yılmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eren Yilmaz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eren Yilmaz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Eren Yilmaz'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Eren Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eren Yilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eren Yilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eren Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Samsunspor U21

13 Ağu 2013 yılında A. Üsküdar 1908

8 Ocak 2016 yılında Tekirdağspor

31 Ağu 2016 yılında Orhangazispor

15 Ocak 2018 yılında Anadolu Bağcılar

16 Ağu 2019 yılında Çarşambaspor

1 Temmuz 2021 yılında Karakoçan FK

Eren Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eren Yilmaz şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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