Eren’in hafif ticari aracın altında kaldığı kaza güvenlik kamerasında

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, yola fırlayan Eren Gezgin (6), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Hafif ticari aracın küçük çocuğun üzerinden geçme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza geçen cuma günü Körfez Ağadere Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aniden caddeye fırlayan Eren Gezgin, koşarak karşı kaldırıma geçmek isterken, hafif ticari araç çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayakları yerden kesilen çocuk aracın önüne düştü. Hafif ticari araç ise ilerlemeye devam ederek çocuğun üzerinden geçti. Aracın altında kalarak metrelerce sürüklenen çocuğu görenler hemen yardıma koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu hastaneye kaldırdı. Eren tedavi altına alındı.

Hafif ticari aracın sürücü H.A. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA