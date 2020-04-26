Erenler Belediyesinden 96 saat kesintisiz hizmet

Erenler Belediyesi korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 96 saat süren sokağa çıkma sınırlandırılmasında Kültür ve Sosyal İşler, Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü birimleri ile tam kadro sahada çalışmalarını sürdürdü.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, tedbirlere ve kurallara uyan ilçe sakinlerine teşekkür ettiğini ifade etti. 4 Gün süren sokağa çıkma sınırlandırılmasında gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaya yasak sürecinde de devam ederek kendilerine dezenfekte ürünleri, maske ve sıcak yemek konusunda yardımcı oldular. Aynı zamanda ekiplerimiz hazırlanan erzak kolilerini de 4 günlük yasak sürecinde de hemşehrilerimize ulaştırmaya devam etti. Tüm imkanlarımız ve ekiplerimiz ile hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek, yanlarında olabilmek için çalışıyoruz. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler korona virüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında yayınlanan genelgeye yönelik denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Perşembe ve Cuma günleri belirlenen saatlerde açık olan dükkanlarda sosyal mesafe, maske ve fiyatlandırma konusunda ekiplerimiz denetimlerini gerçekleştirirken Cumartesi ve Pazar günleri de fırınların ekmek dağıtımı konusunda ekiplerimiz titizlikle kontrollerini sürdürdü. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz rutin olarak sürdürdüğü temizlik ve dezenfekte çalışmaları ile birlikte ilçemizin yoğun iş merkezlerinden Modern Sanayi ve Atatürk Sanayi Sitelerinde genel bir temizlik yaptılar. Süreç boyunca fedakarca çalışan, emek veren mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Korona virüs sürecini değerlendiren Kılıç, sürecin bir an önce bitmesi temennisinde bulunarak, "Verilerin her geçen gün daha iyiye gitmesinde devletimizin yerinde aldığı tedbirler, gelişmiş sağlık hizmetleri, fedakarca mücadele veren sağlık çalışanları ve tedbirlere uyan vatandaşlarımızın duyarlılıkları çok önemli. Rabbim bu tür salgınlardan güzel ülkemizi muhafaza eylesin. Sağlık ile birlikte ülkemiz, milletimiz ekonomik olarakta virüsten sonraki sürecide inşallah en az hasar ile atlatacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA