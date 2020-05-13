Erenler Belediyesi'nden karantinadaki vatandaşlara destek

SAKARYA (AA) - Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Erenler Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Erenler'de 5 binada bulunan 13 dairenin karantinaya alınmasının ardından, buradaki vatandaşların erzak ve temel ihtiyaçları konusunda yardımcı olacaklarını bildirdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Erenler Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Erenler Mahallesi'nde 5 binada bulunan 13 dairenin karantinaya alındığını belirtti.

Karantina kararı alınmasıyla, karantinadaki vatandaşlara erzak ve temel ihtiyaçları konusunda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Erenler Mahallemizde 5 binada bulunan 13 dairede alınan karantina kararının ardından ekiplerimiz karantinadaki 58 vatandaşımız ile irtibatta. Karantina süreci kapsamında hemşehrilermizin destekçisi olacağız ve süreci birlikte atlatacağız inşallah. Umuyoruzki en kısa sürede bu süreci atlatacağız. Unutmayalım ki Covid-19 alacağımız tedbirlerden daha büyük değildir."

Kaynak: AA