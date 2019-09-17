Erenler’de ağız ve diş sağlığı seferberliği gerçekleşti

Erenler Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan ilkokullarda "Ağız ve Diş Sağlığı Taraması" başlatıldı.

Erenler Belediyesi ilçe sınırları içerinde bulunan tüm ilkokullarda "Ağız ve Diş Sağlığı Seferberliği" başlattı. Belediye Diş Polikliniği'ne bağlı hekimler okullarda ilkokul öğrencilerine diş sağlığı taraması gerçekleştirirken Aile Danışmanı, Sosyolog Nermin Kuşcu da öğrencilere dişlerin bakımı hakkında sunum gerçekleştirdi. Diş taramasında Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ta öğrencileri yalnız bırakmadı.

Ağız sağlığı seferberliği

Etkinlik ile ilgili konuşan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dilediğini ifade ederek, tüm öğrenci ve eğitimcilere güzel ve verimli bir dönem geçirmelerini dilediğini belirtti. Başkan Kılıç, "Tüm çabamız evlatlarımızın kendine güvenen ve başarılı bir birey olarak yetişmeleri. Hepimizin bildiği gibi yaşam boyu sağlıklı dişlere sahip olmanın yolu küçük yaşlardan itibaren dişlerimizi özenle korumaktan geçiyor. Bizde en kıymetlilerimiz olan çocuklarımızın diş sağlığını korumaları konusunda kendilerine öncü olmak için ilçemizde ilkokula giden öğrencilerimize ağız sağlığı seferberliği başlattık. Gerçekleştirdiğimiz diş taraması ile çocuklarımızın ağızlarında var olan diş çürüklerini tespit ederek tedavi sürecini planlamakla birlikte tedavi sürecini birlikte takip edeceğiz" ifadelerini kullanırken seferberliğin bir sembolü olarak da öğrencilere ağız ve diş sağlığını koruyucu hediyeler takdim etti.

Kaynak: İHA