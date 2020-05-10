Eren’siz en acı Anneler Günü

Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından evinin önünde şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Anneler Günü'nü hüzünlü geçiriyor. 3. kez Anneler Günü Eren'siz geçiren Ayşe Bülbül, "Eren bana çimenlerin çiçeklerini toplayarak getirirdi. Bugün yine bekledim" dedi.

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017 günü terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Anneler Günü'nü hüzünlü geçiriyor. Anneler gününde oğlu Eren'i mezarına giderek, Belediye Başkanı Koray Koçhan tarafından kendisine verilen çiçeği mezara bırakan anne Bülbül, duygu dolu anlar yaşadı. Eren'in her Anneler Günü'nde topladığı çiçekleri kendisine getirdiğini belirten Ayşe Bülbül, "Eren'siz günlerim çok acı geçiyor. Eren benim gözümün önünden hiçbir an gitmiyor. Eren bana çimenlerin çiçeklerini toplayarak getirirdi. Bugün yine bekledim. Bekledim ama Belediye Başkanımız bir çiçek getirdi bana bende onu Eren'e verdim. Oğlum sağ olsaydın sen çimenlerden toplayarak getirecektim bana dedim. Anneler günü çok buruk geçiyor. Eren sağ olsaydı bana Anneler günün kutlu olsun diyecekti. Bende bugün ona evlatlar günün kutlu olsun dedim. Mekanı cennet olsun o bana diyeceği yerde ben ona diyorum. Haklarını bana helal etsin" dedi.

Günlerinin çok buruk geçtiğini kaydeden anne Ayşe Bülbül, "Bu da benim kaderimde vardı. Anneler gününde bir avuç çiçek toplar getirirdi. "Annem biliyorsun param yok alamadım sana çiçek çimenlerden topladım da getirdim bunları da almış kabul et" diyerek sarılıp öperdi. Eren'e "şimdi bana çok yakınsın ya evlendikten sonra" derdim. O da bana "annem gerekirse ben evlenmem" derdi. O yavruyu ben kaybettim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA