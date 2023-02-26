Erfan Esfandiari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erfan Esfandiari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erfan Esfandiari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erfan Esfandiari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erfan Esfandiari 29 Ekim 1999 tarihinde Karaj, Alborz şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da عرفان اسفندیاری şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erfan Esfandiari Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erfan Esfandiari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erfan Esfandiari'nin Paykan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erfan Esfandiari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erfan Esfandiari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Erfan Esfandiari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erfan Esfandiari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Rah Ahan

24 Temmuz 2018 yılında Sh Tabriz

15 Ağustos 2019 yılında Golreyhan FC

5 Ekim 2020 yılında Aluminium Arak

1 Temmuz 2022 yılında Paykan FC

Erfan Esfandiari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erfan Esfandiari şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.