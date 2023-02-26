Erfan Golmohammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erfan Golmohammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erfan Golmohammadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erfan Golmohammadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erfan Golmohammadi 18 Temmuz 1997 tarihinde Bandar Abbas, Hormozgan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da عرفان گل محمدی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erfan Golmohammadi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Amir Arsalan Mortaz yapmaktadır. Erfan Golmohammadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 3 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Erfan Golmohammadi'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erfan Golmohammadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erfan Golmohammadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erfan Golmohammadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erfan Golmohammadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Bandar Abbas

3 Ekim 2020 yılında FC Nassaji M.

26 Şubat 2021 yılında Esteghlal FC

10 Ağustos 2021 yılında FC Nassaji M.

Erfan Golmohammadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erfan Golmohammadi şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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