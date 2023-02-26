Erfan Pourhatami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erfan Pourhatami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erfan Pourhatami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erfan Pourhatami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erfan Pourhatami 7 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da عرفان پورحاتمی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erfan Pourhatami Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Diaco yapmaktadır. Erfan Pourhatami, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erfan Pourhatami'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erfan Pourhatami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erfan Pourhatami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erfan Pourhatami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erfan Pourhatami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Aralık 2019 yılında Vista Turbine

1 Temmuz 2022 yılında Gol Gohar

Erfan Pourhatami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erfan Pourhatami şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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