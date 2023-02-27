Erfan Rashidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erfan Rashidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erfan Rashidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erfan Rashidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erfan Rashidi 17 Ocak 2000 tarihinde Kerman şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da عرفان رشیدی şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erfan Rashidi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erfan Rashidi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Novin Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Novin Kerman takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Erfan Rashidi'nin Mes Novin Kerman ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erfan Rashidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erfan Rashidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Erfan Rashidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erfan Rashidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Mes U19

1 Temmuz 2018 yılında Mes U21

1 Temmuz 2019 yılında Mes Kerman

25 Ocak 2023 yılında Mes Novin

Erfan Rashidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erfan Rashidi şuan Mes Novin Kerman takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.