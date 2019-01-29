Ergani’de aynı iş yerini 2 defa soyan 3 kişi kıskıvrak yakalandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde aynı iş yerinde birer gün arayla meydana gelen 2 ayrı hırsızlık olayının ardından harekete geçen polis ekipleri hırsızlık yapanları tespit ederek kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Ergani ilçesinde 22 ve 23 Ocak tarihlerinde meydana gelen 2 hırsızlık olayı ile ilgili vatandaşın ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ergani Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren Murat K., Ferdi E. ve Ömer A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan Murat K. çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklanmış, diğer iki şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA