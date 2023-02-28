Ergash İsmoilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ergash İsmoilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ergash İsmoilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ergash İsmoilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ergash İsmoilov 28 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Эргаш Исмоилов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ergash İsmoilov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metallurg Bekabad futbol takımında oynamaktadır. Metallurg Bekabad takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ergash İsmoilov'nin Metallurg Bekabad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ergash İsmoilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ergash İsmoilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ergash İsmoilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ergash İsmoilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FK Buxoro

4 Ocak 2021 yılında AGMK Olmaliq

14 Şubat 2021 yılında Sogdiana

31 Aralık 2021 yılında AGMK Olmaliq

5 Ocak 2022 yılında Metallurg Bk.

Ergash İsmoilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ergash İsmoilov şuan Metallurg Bekabad takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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