Ergene Velimeşe - Afyonspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Haftanın heyecanı Misli.com uygulamaları üzerinden yaşanacak. Ergene Velimeşe - Afyonspor maçının da tüm detaylarını ve canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Afjet Afyonspor deplasmanda 3 maçtır berabere kalıyor.

Peki, Ergene Velimeşe - Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ERGENE VELİMEŞE - AFYONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 9'uncu hafta maçları başlıyor. Bugün oynanacak Ergene Velimeşe - Afyonspor maçı Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Enver Aydın yönetecek. Enver Aydın'ın yardımcılıklarını ise Abdullah Melih Karaduman ve Uğur Akalp üstlenecek.

HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME LİNKİ

Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçlarını Misli.com mobil uygulamaları üzerinden şifresiz ve naklen izleyebilirsiniz. Ergene Velimeşe - Afyonspor maçı da bugün Misli.com üzerinden yayınlanacak maçlar arasında bulunuyor. İşte canlı izleme linki...

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com'da 2. Lig ve 3. Lig maçları nasıl izlenir?