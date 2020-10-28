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Ergene Velimeşe - Çorum FK maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig'de 7. hafta maçları başlıyor. Beyaz Grupta Ergene Velimeşe - Çorum FK maçı bugün oynanacak. İşte Ergene Velimeşe - Çorum FK maçını canlı izleme bilgileri...

Ergene Velimeşe - Çorum FK maçı CANLI İZLE

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 7. hafta maçları oynanıyor. Haftanın en önemli maçları arasında bulunan Ergene Velimeşe - Çorum FK mücadelesi hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Ergene Velimeşe evinde 3 maçtır kazanamıyor, toplamda 6 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Çorum FK toplamda 3 maçtır kaybetmiyor. Ergene Velimeşe, 3 puanla 17. sırada yer alırken Çorum FK, 7 puanla 10. sırada yer alıyor. Peki, Ergene Velimeşe - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Ergene Velimeşe - Çorum FK karşılaşıyor. Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele, bugün saat 14.00'de başlayacak. Merakla beklenen karşılaşmayı, hakem Ahmet Turan Timuroğlu yönetecek. Ahmet Turan Timuroğlu'nun yardımcılıklarını ise Burak Gültek ve Adnan Akbulut üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta 7. hafta oynanacak olan Ergene Velimeşe - Çorum FK maçı, Misli.com'un bu haftaki canlı yayın listesinde bulunuyor. Karşılaşma, saat 14.00'de Misli.com'dan canlı izlenebilir. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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