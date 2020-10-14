Misli.com 2. Lig'de 5. hafta maçları oynanıyor. Ergene Velimeşe ve Sarıyer, 5. hafta maçında karşı karşıya geliyor. İki takımın mücadelesinde tüm detaylar haberimizde mevcut. Bu sezon orta sıralarda bulunan Sarıyer, 7. sırada bulunuyor. 4 maçta 6 puan toplayan Sarıyer, bu sezon hiç mağlubiyet almadı. Ergene Velimeşe ise ligde henüz galibiyet alamadı. Tekirdağ ekibi, 4 maçta 2 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki, Ergene Velimeşe - Sarıyer maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ERGENE VELİMEŞE - SARIYER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Ergene Velimeşe - Sarıyer maçı, bugün saat 15.30'da başlayacak. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanacak olan zorlu mücadeleyi hakem, Sabit Selvi yönetecek. Sabit Selvi'nin yardımcılıklarını ise Mehmet Ali Vardar ve Mustafa Kırbaş üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. Ergene Velimeşe - Sarıyer maçı da bugün saat 15.30'da Misli.com'dan yayınlanacak.

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