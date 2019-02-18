Ergene Velimeşe Spor 2 - 0 Yomraspor / Maç Özeti
TFF 3. Lig 1. Grup 22. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Yomraspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 22. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Yomraspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Ergene Velimeşe Spor ve Yomraspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor sahasında Yomraspor ile 17.02.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Ergene Velimeşe Spor - Yomraspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.02.2019 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Ergene Velimeşe Spor İlk 11
{home11}
Yedekler
{homeSubstitute}
Teknik Sorumlu
{homeCoach}
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Yomraspor İlk 11
{away11}
Yedekler
{awaySubstitute}
Teknik Sorumlu
{awayCoach}
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Hekimoğlu Trabzon
|21
|13
|7
|1
|30
|12
|46
|18
|2
|Nevşehir Belediyespor
|21
|13
|4
|4
|38
|19
|43
|19
|3
|Nazilli Belediyespor
|20
|10
|9
|1
|33
|18
|39
|15
|4
|Tire 1922
|21
|9
|9
|3
|27
|19
|36
|8
|5
|Ergene Velimeşe
|21
|8
|9
|4
|29
|19
|33
|10
|6
|Yomraspor
|21
|8
|7
|6
|26
|23
|31
|3
|7
|Şile Yıldızspor
|20
|8
|4
|8
|33
|27
|28
|6
|8
|Karaköprü Belediyespor
|21
|8
|4
|9
|32
|32
|28
|0
|9
|Batman Petrolspor
|21
|7
|7
|7
|26
|28
|28
|-2
|10
|Artvin Hopaspor
|20
|6
|8
|6
|19
|17
|26
|2
|11
|Kozan Belediyespor
|20
|6
|8
|6
|17
|15
|26
|2
|12
|Erbaaspor
|20
|4
|9
|7
|18
|21
|21
|-3
|13
|Gebzespor
|21
|4
|9
|8
|22
|29
|21
|-7
|14
|Erzin Belediyespor
|21
|3
|11
|7
|23
|28
|20
|-5
|15
|Silivrispor
|21
|5
|5
|11
|16
|23
|20
|-7
|16
|Büyükçekmece Tepecikspor
|21
|5
|5
|11
|19
|31
|20
|-12
|17
|Körfez Spor Kulübü
|21
|0
|3
|18
|9
|56
|3
|-47
Fikstür
|16.02.2019
|Şile Yıldızspor
|1-3
|Düzyurtspor
|16.02.2019
|Tire 1922
|0-0
|Artvin Hopaspor
|17.02.2019
|Nevşehir Belediyespor
|1-2
|Nazilli Belediyespor
|17.02.2019
|Karaköprü Belediyespor
|5-0
|Körfez Spor Kluübü
|17.02.2019
|Erbaaspor
|3-1
|Batman Petrolspor
|17.02.2019
|Ergene Velimeşe
|2-0
|Yomraspor
|17.02.2019
|Silivrispor
|1-1
|Erzin Belediyespor
|17.02.2019
|Nevşehirspor GK
|Nazilli Belediyespor
|17.02.2019
|Gebzespor
|0-1
|Büyükçekmece Tepecikspor
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.