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Ergene Velimeşe Spor 2 - 0 Yomraspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 22. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Yomraspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Ergene Velimeşe Spor 2 - 0 Yomraspor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 22. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Yomraspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Ergene Velimeşe Spor ve Yomraspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor sahasında Yomraspor ile 17.02.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Ergene Velimeşe Spor - Yomraspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ


MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.02.2019 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

ERGENE VELİMEŞE SPORErgene Velimeşe Spor

Ergene Velimeşe Spor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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YOMRASPORYomraspor

Yomraspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Hekimoğlu Trabzon21137130124618
2Nevşehir Belediyespor21134438194319
3Nazilli Belediyespor20109133183915
4Tire 1922219932719368
5Ergene Velimeşe2189429193310
6Yomraspor218762623313
7Şile Yıldızspor208483327286
8Karaköprü Belediyespor218493232280
9Batman Petrolspor21777262828-2
10Artvin Hopaspor206861917262
11Kozan Belediyespor206861715262
12Erbaaspor20497182121-3
13Gebzespor21498222921-7
14Erzin Belediyespor213117232820-5
15Silivrispor215511162320-7
16Büyükçekmece Tepecikspor215511193120-12
17Körfez Spor Kulübü2103189563-47

Fikstür

16.02.2019Şile Yıldızspor1-3Düzyurtspor
16.02.2019Tire 19220-0Artvin Hopaspor
17.02.2019Nevşehir Belediyespor1-2Nazilli Belediyespor
17.02.2019Karaköprü Belediyespor5-0Körfez Spor Kluübü
17.02.2019Erbaaspor3-1Batman Petrolspor
17.02.2019Ergene Velimeşe2-0Yomraspor
17.02.2019Silivrispor1-1Erzin Belediyespor
17.02.2019Nevşehirspor GK Nazilli Belediyespor
17.02.2019Gebzespor0-1Büyükçekmece Tepecikspor

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