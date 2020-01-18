Ergene Velimeşespor Uşak deplasmanında

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor ligin 19. haftasında Uşakspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ergene Velimeşespor deplasmanda rakibini mağlup ederek Ergene'ye 3 puanla dönmek istiyor.

TFF 2.Lig'de sezonun ikinci yarısına müthiş bir başlangıç yaparak Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda konuk ettiği Sakaryaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Ergene Velimeşespor hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı rakibi Uşakspor'u da yenerek çıkışını devam ettirmenin peşinde. Ligin ilk yarısında rakibini kendi sahasında 2-1 mağlup eden mavi beyazlılar Uşak deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor.

Ligde oynamış olduğu 18 maç sonunda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak, toplamış olduğu 27 puanla ligde 8. sırada bulunuyor. Bu müsabakalar sonunda rakip kalelere 34 gol atan Ergene Velimeşespor kendi kalesinde 23 gol gördü.

Ligde en çok gol atan 3. takımı pozisyonunda bulunan Ergene Velimeşespor en son deplasmada karşılaşmış olduğu Piserro Kahramanmaraşspor takımını 4-0 mağlup etmişti. Uşak deplasmanında da galibiyetten başka bir şey düşünmeyen Ergene Velimeşespor, Uşakspor ile 19 Ocak 2020 Pazar günü saat 13.30'da Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA