Ergenekon davasının hakimi 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Ergenekon davasına bakan eski hakim Hasan Hüseyin Özese, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararı duyunca sanık, "Hukuka aykırı karar. Suçum olmadığı halde böyle karar verildi" diyerek tepki gösterdi.

Ergenekon davasında ilk kararı veren mahkeme başkanı eski hakim Hasan Hüseyin Özese'nin FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan Hüseyin Özese SEG-BİS yoluyla bağlanırken, avukatı duruşmada hazır bulundu. Sanık Özese, önceki celse cumhuriyet savcısının açıkladığı esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yaparak, suçsuz olduğunu iddia etti. Savunmaların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Özese'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırırken, "anayasayı ihlal" suçundan beraatına karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından tepki gösteren sanık Özese, "Hukuka aykırı karar. Suçum olmadığı halde böyle karar verildi" dedi.

Kaynak: İHA