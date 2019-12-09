Ergene Belediyesi tarafından projelendirilen ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Ergene Atatürk Evi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törende konuşan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, bugünün Ergene'nin gurur günü olduğunu söyledi.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2019 yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı Başarılı Asil Projeler arasında birinci seçilen Ergene Belediyesi Atatürk Evi Projesinin temel atma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Atatürk'ün Selanik'teki evinin birebir ölçüleriyle aynısı olan Atatürk Evi Projesi ile Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmış olacaklarını söyledi. Başkan Yüksel, "Sevgi kenti Ergene'mizde, doğal güzelliklerin yanında kültürel tanıtım ve turizme büyük katkısı olacağını düşündüğümüz, kentimizin sembolü haline gelecek olan, Atatürk'ün Selanik'teki evinin birebir ölçüleriyle aynısı olan Atatürk Evi Projesi ile Atamızın aziz hatırasını da yine yaşatmış olacağız. Trakya Kalkınma Ajansı tarafından alanında birinci seçilen Atatürk Evi projemiz tamamlandığında yalnızca bir bina olarak kalmayacak, mekansal canlandırmalar ve balmumu heykeller ile yaşayan bir Atatürk Evi haline gelecektir. Projenin devamında Türkiye mozaiği olan Ergene'mizde Göç Anıtını yaparak Balkanlar'dan ve Anadolu'dan ilçemize göç etmiş kıymetli vatandaşlarımızın da anısını yaşatacağız" dedi.

"Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır şiarıyla çıktığımız hizmet yolunda, gece gündüz demeden Ergeneli vatandaşlarımızın geleceği için çalışmaya devam ediyoruz" diyen Başkan Yüksel, "Alt yapı ve üst yapı projelerimiz ile bu hizmet kervanının devamının geleceğinin sözünü de siz değerli katılımcılar huzurunda veriyoruz" şeklinde konuştu.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise yaptığı açılış konuşmasında "Böyle bir eserin Ergene'de kazandırılmış olması bir fırsat olacaktır. Bu yapılacak ev orijinalinin aynısı ve içerisinde Atatürk'ün eşyaları ve hayatı ile ilgili replikalar bulunacak. Burası yaşayan ve yaşatılan bir yer olacak. Müze kapsamında çocuklarımız da dönem içerisinde gelerek burayı yaşayacaklar. Burasının ayrı bir lokasyona sahip olması da çok güzel. Biz de bu kapsamda Trakya'nın sanayi, kültür, sanat ve sporda hep beraber bir bütün içerisinde kalkınmayı sağlamak için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve protokol üyeleri kurdele kesimi gerçekleştirerek butona bastı ve temele ilk harcı döktü.

Kaynak: İHA