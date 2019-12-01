"Ergenlik davranışları ve Madde Kullanımı" semineri verildi

Kilis'te, Türk ve Suriyelilere Geçici Koruma Kanunu" ve "Ergenlik davranışları ve Madde Kullanımı" konulu seminer verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi konferans salonunda Türklere ve Suriyelilere yönelik "Geçici Koruma Kanunu" ve "Ergenlik davranışları ve Madde Kullanımı" konusunda 69 kişiye seminer verildi. Program esnasında bireylerin çocuklarıyla oyun odasında etkinlik yapıldı. Katılımcıların yaşadığı sorunlar ve gözlemler soru-cevap eşliğinde müzakere edilip ikramlıklar verilerek seminer tamamlandı. Seminerin son bölümüne Avukat Neşet Yıldırım'da katılarak, Türk ve Suriyelileri "Geçici Koruma Kanunu" ve "Ergenlik davranışları ve Madde Kullanımı" konusunda hukuki anlamda bilgi verdi.

Kaynak: İHA