Ergenlik fotoğrafını paylaşan Berfu Yenenler herkesi şaşırttı! Bakın eski hali kime benzetildi!
Eser Yenenler ile mutlu evlilikleriyle anılan 2015 Miss Turkey 4'üncü güzeli Berfu Yenenler ergenlik yıllarında çekildiği fotoğrafı paylaşmasıyla gündeme oturdu.
Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında evlenen ve aynı yıl çocukları Kuzey'i kucağına alan Berfu Yenenler geçtiğimiz mart ayında Mete'yi doğurmuş ve ikinci kez anne olmuştu. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve günlük hayatından kesitleri takipçileriyle sık sık paylaşan Berfu Yenenler, son paylaşımıyla olay yarattı.
Ergenlik döneminde çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan 26 yaşındaki Yenenler, paylaşımına, "Ergenlik deyince de ben be reisler..." notunu ekledi.
JUSTIN BIEBER'A BENZETİLDİ
Paylaşımıyla kısa sürede yoğun ilgi gören 2015 Miss Turkey 4'üncü güzeli Berfu Yenenler'e, takipçileri tarafından dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'a benzetildiği mesajları yağdı.