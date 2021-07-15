Ergenlik fotoğrafını paylaşan Berfu Yenenler herkesi şaşırttı! Bakın eski hali kime benzetildi!

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında evlenen ve aynı yıl çocukları Kuzey'i kucağına alan Berfu Yenenler geçtiğimiz mart ayında Mete'yi doğurmuş ve ikinci kez anne olmuştu. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve günlük hayatından kesitleri takipçileriyle sık sık paylaşan Berfu Yenenler, son paylaşımıyla olay yarattı.

Ergenlik döneminde çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan 26 yaşındaki Yenenler, paylaşımına, "Ergenlik deyince de ben be reisler..." notunu ekledi.

JUSTIN BIEBER'A BENZETİLDİ

Paylaşımıyla kısa sürede yoğun ilgi gören 2015 Miss Turkey 4'üncü güzeli Berfu Yenenler'e, takipçileri tarafından dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'a benzetildiği mesajları yağdı.