Ergi Ajazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ergi Ajazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ergi Ajazi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ergi Ajazi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ergi Ajazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ergi Ajazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ergi Ajazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ergi Ajazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ergi Ajazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ergi Ajazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ergi Ajazi 13 Aralık 2001 tarihinde Gramsh şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ergi Ajazi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KCIRAMANAGEMENT yapmaktadır. Ergi Ajazi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ergi Ajazi'nin FK Dinamo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ergi Ajazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ergi Ajazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ergi Ajazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ergi Ajazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2017 yılında KF Gramshi

13 Ekim 2017 yılında Shkëndija U19

18 Şubat 2020 yılında NK Osijek U19

27 Temmuz 2020 yılında NK Osijek II

16 Şubat 2022 yılında NK Belisce

30 Haziran 2022 yılında NK Osijek II

3 Ağustos 2022 yılında NK Kustosija

7 Şubat 2023 yılında FK Dinamo

Ergi Ajazi kimdir

Ergi Ajazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ergi Ajazi şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Ergi Ajazi nereli

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