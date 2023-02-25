Ergi Brahja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ergi Brahja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ergi Brahja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ergi Brahja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ergi Brahja 12 Şubat 2001 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ergi Brahja Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ergi Brahja'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ergi Brahja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ergi Brahja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ergi Brahja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ergi Brahja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında Dinamo U19

5 Ekim 2020 yılında KF Tirana U21

13 Ocak 2022 yılında KF Pogradeci

31 Ağustos 2022 yılında KF Turbina

Ergi Brahja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ergi Brahja şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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