Ergi Goga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ergi Goga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ergi Goga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ergi Goga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ergi Goga 25 Ekim 2002 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ergi Goga Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ergi Goga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Luzi United futbol takımında oynamaktadır. KF Luzi United takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ergi Goga'nin KF Luzi United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ergi Goga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ergi Goga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ergi Goga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ergi Goga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2020 yılında Akademia U21

31 Ağustos 2021 yılında KF Erzeni

28 Ocak 2023 yılında KF Luzi United

Ergi Goga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ergi Goga şuan KF Luzi United takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Ergi Goga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 15 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U20 takımında 14 numaralı formasıyla 12 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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