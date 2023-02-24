Ergi Hodo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ergi Hodo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ergi Hodo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ergi Hodo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.