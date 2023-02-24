Ergi Hodo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ergi Hodo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ergi Hodo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ergi Hodo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ergi Hodo 24 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ergi Hodo Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ergi Hodo'nin FK Bylis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ergi Hodo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ergi Hodo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Ocak 2023 yılında FK Bylis
Ergi Hodo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ergi Hodo şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.
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