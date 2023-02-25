Ergi Zenullari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ergi Zenullari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ergi Zenullari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ergi Zenullari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ergi Zenullari 11 Ocak 2003 tarihinde Korçë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ergi Zenullari Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ergi Zenullari'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ergi Zenullari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ergi Zenullari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ergi Zenullari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ergi Zenullari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Skënderbeu U17

1 Temmuz 2019 yılında Skënderbeu U19

1 Temmuz 2022 yılında KF Skënderbeu

Ergi Zenullari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ergi Zenullari şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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