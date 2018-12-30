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  3. Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı

Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı

IHAAW013803-ASA/30-12-2018 - Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gürbahçe Mahallesinde bulunan eski okul olarak kullanılan Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı

IHAAW013803-ASA/30-12-2018 - Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gürbahçe Mahallesinde bulunan eski okul olarak kullanılan Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ekipler olay yerine sevk edildi 30.12.2018 01:38:03 TSI NNNN


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