Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı IHAAW013803-ASA/30-12-2018 - Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gürbahçe Mahallesinde bulunan eski okul olarak kullanılan Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

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