Yeni Şafak'daki yazılarıyla ve A Spor'daki yorumlarıyla özellikle Beşiktaşlı taraftarlar tarafından merak edilen bir isim olmuştur. Peki, A Spor yorumcusu Ergin Aslan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımlı? İşte, Ergin Aslan Biyografisi...

A Spor yorumcusu Ergin Aslan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımlı? Ergin Aslan Biyografisi

Ergin Aslan, Yeni Şafak Spor Yazarı ve Tvnet 4X4 Futbol ve Akşam Sporu yorumcusudur.

BJK TV'de sunucu ve muhabirlik yapmıştır. TVNet'te spor yorumculuğu yapan Ergin Aslan, daha sonra A Spor'da spor yorumculuğuna geçiş yapmştır. Aynı zamanda Yenişafak gazetesinde de aktif olarak köşe yazarlığı yapmaktadır. Ergin Aslan'ın aslen nereli olduğu bilgisine ulaşılamamaktadır.

ERGİN ASLAN HANGİ TAKIMLI?

Sosyal medya paylaşımlarından ve A Spor ekranlarında yaptığı yorumlardan anlaşılacağı üzere Ergin Aslan Beşiktaş taraftarıdır.