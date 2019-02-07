Ergin Ataman: “Gran Canaria karşısında net bir galibiyet aldık”

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Gran Canaria maçının ikinci yarısında savunma stratejilerini değiştirdiklerini ve bunun sonunda onları düzen dışına çıkardıklarını belirterek, "Zor geçeceği tahmin edilen ikinci yarıyı kolaya çevirip net bir galibiyet aldık" dedi.

THY Euroleague'in 21. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Gran Canaria'yı 93-74'lük skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Maça çok iyi başladık. Hazırlandığımız gibi agresif ve tempoyu arttırarak başladık. Hızlı hücumlardan sayılar bulduk. İkinci çeyreğin başında hızlı hücum şansları kaçırdık. Savunmadaki ritmimiz bozuldu. Beş dakika boyunca ritmimizi kaybettik. İlk yarıda uzun oyuncularımızı dışarı çok çıkarmamayı planlamıştık. Durum böyle olunca Hannah ve Eriksson böyle olunca kolay sayılar buldu. İkinci yarıda savunma stratejimizi değiştirdik. Topa daha fazla baskı yaptık. Onları düzen dışına çıkarmayı başardık. Yeniden tempo bulduk ve bunun sonucunda Euroleague'deki gerçek şut ortalamalarını yakaladık. Zor geçeceği tahmin edilen ikinci yarıyı kolaya çevirip net bir galibiyet aldık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA