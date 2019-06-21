Ergin Ataman maç boyunca yerinden kalkmadı

Anadolu Efes Başantrenör Ergin Ataman, Fenerbahçe ile oynadıkları Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin son maçında hiç yerinden kalkmadı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 7. ve son maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek şampiyon olurken, Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın maç boyunca yerinden kalkmaması ise dikkat çekti. Ataman, müsabaka boyunca yedek kulübesinde yerinde dururken, parkedeki oyunculara yardımcı antrenörleri müdahale etti.

Ergin Ataman ayrıca maç biter bitmez direkt soyunma odasına gitti.

Kaynak: İHA