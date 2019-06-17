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  3. Ergin Ataman parkeye çıktı, maç başlamadan ilk anons geldi

Ergin Ataman parkeye çıktı, maç başlamadan ilk anons geldi

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçının başlamasına 9 dakika kala parkeye çıktı.

Ergin Ataman parkeye çıktı, maç başlamadan ilk anons geldi

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçının başlamasına 9 dakika kala parkeye çıktı. Sarı-lacivertli taraftarların Ataman'ın aleyhinde yaptıkları tezahüratlar sonrası maçın hakemleri de hava atışı gerçekleşmeden ilk anonsu yaptı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 5. maçında Anadolu Efes, evinde Fenerbahçe Beko ile karşılaşıyor. THY Euroleague Final Four final maçında sarı-lacivertli taraftarlarla yaşadığı polemik sonrası Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a büyük tepkiler vardı. Maçın başlamasına 9 dakika kala benche gelen Ataman'a sarı-lacivertli taraftarlar yine yoğun protestoda bulundu. Bu esnada karşılaşmanın hakemleri de küfürlü tezahüratlar sonrası mücadele başlamadan ilk anonsu verdi.

Kaynak: İHA

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