Ergin Ataman parkeye yine kulaklıkla çıktı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko ile deplasmanda oynadıkları Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi 6. maçına da yine kulaklıkla çıktı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 6. karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ederken sarı-lacivertli taraftarlar önceki maçlarda olduğu gibi Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi. Ataman da yine müsabakanın ısınma bölümüne tepki olarak kulaklıkla çıktı. Deneyimli antrenör, serinin ikinci müsabakasından itibaren mücadelelere kulaklıkla çıkmaya başlamıştı.

Kaynak: İHA